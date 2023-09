Unfall in Gladbeck Jugendliche E-Scooter-Fahrer auf Zebrastreifen angefahren

Bei einem Verkehrsunfall sind am Abend zwei Teenager und eine Frau in Gladbeck verletzt worden. Die 13- und 14-jährigen Gladbecker wollten Polizeiangaben zufolge gegen kurz nach 18 Uhr mit ihren E-Scootern den Fußgängerüberweg an der Postallee überqueren. Eine 34jährige Pkw-Fahrerin aus Gladbeck, die auf der Postallee in südlicher Richtung unterwegs war, übersah aus bisher unbekannter Ursache die beiden Jugendlichen.