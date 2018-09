Gladbeck: Frau fährt mit Auto in Fußgängertunnel - Vom Navi fehlgeleitet

Unfall in Gladbeck

Ein Auto hängt auf der Treppe eines Fußgängertunnels in der Gladbecker Hochstraße. Foto: Feuerwehr Gladbeck

Gladbeck Am Samstagvormittag kam es in der Gladbecker Fußgängerzone zu einem kuriosen Unfall. Eine junge Frau fuhr mit ihrem Auto die Treppe zu einem Fußgängertunnel hinab. Dabei war sie nur ihrem Navi gefolgt.

Um 9.22 Uhr am Samstagmorgen wurde die Polizei in Gladbeck alarmiert, weil ein Kleinwagen die Treppen zu einem Fußgängertunnel in der Hochstraße hinuntergefahren sei. Auf halber Strecke blieb das Auto stehen und drohte, sich zu überschlagen.