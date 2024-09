Arbeitsunfall in Gladbeck Dachdecker stürzt vier Meter in die Tiefe und verletzt sich schwer

Da die Feuerwehr mit einer Drehleiter nicht nah genug an den Verletzten herankam, wurden Höhenretter dazugerufen. Diese brachten ihn nah genug an die Leiter heran. Der Mann sei von einem Notarzt behandelt und dann in eine Fachklinik gebracht worden, hieß es. Wie es zu dem Arbeitsunfall kam, ist noch unklar.