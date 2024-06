3783 Gifttiere Schlangen, Spinnen und Co. trotz Gesetz weiterhin in NRW-Haushalten

Mitte 2021 waren es in 213 Haltungen 4389 Tiere, davon 3331 Giftschlangen, 747 Giftspinnen und 311 giftige Skorpione. Damit leben derzeit rund 600 giftige Tiere weniger in Privathaushalten in NRW als Mitte 2021. Wie viele Gifttiere daneben illegal und im Verborgenen gehalten werden, ist laut Lanuv unbekannt. Seit dem Juni 2021 seien laut Behörde elf illegale Gifttierhaltungen zu Tage getreten. Die Haltung der Gifttiere sei in diesen Fällen untersagt und die Tiere seien aus den Haltungen weggenommen worden.