Skorpione, Schlangen und Spinnen Zahl der Gifttiere in NRW kaum gesunken

Für Schlagzeilen hatte im November 2021 eine illegale Gifttierhaltung in Hagen gesorgt. Dort fanden Ermittler im Keller zahlreiche Gifttiere, die sich teils in nicht ausreichend gesicherten Plastikbehältern tummelten. Einige krabbelten oder krochen frei herum oder bevölkerten Schubkästen. Sie kamen in eine Reptilienauffangstation des Terrazoos in Rheinberg.