Giftköderfunde in NRW In diesen NRW-Städten droht Gefahr für Hunde

Seit Mitte 2021 informiert die App auch über Giftködermeldungen aus der ganzen Bundesrepublik. In Kostenpflichtiger Inhalt Nordrhein-Westfalen führt Köln diese Liste an. Von dort wurden seit dem Sommer 2021 insgesamt 255 Giftköder-Funde gemeldet. Es folgen Dortmund (109), Essen (98), Münster (97), Düsseldorf (83) und Duisburg (78). Die Zahlen sind nicht ins Verhältnis gesetzt zur Einwohnerzahl. „In Großstädten wie Köln oder Berlin ist aber natürlich nicht nur die Dichte der Menschen, sondern auch die der Hunde sehr hoch – da kommt es zwangsläufig zu Spannungen“, sagt Wittmann. An der Spitze der Liste steht Berlin mit insgesamt 687 Meldungen. Auch Meldungen der Polizeibehörden werden in der App angezeigt. In Bielefeld stellten Streifenpolizisten Mitte September hinter einem Sportplatz mehrere Giftköder sicher und richtete einen Appell nicht nur an Hundebesitzer, sondern auch an Eltern: „Sensibilisieren Sie Ihre Kinder, keine unbekannten Gegenstände aufzuheben.“ Anfang September starben in Siegburg zwei Hunde unter Qualen. Auch in diesem Fall lagen die Giftköder auf dem Grundstück der Hundebesitzerin.