Sorge vor Gift-Anschlag Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel – Beschuldigte in U-Haft

Am Morgen nach dem großen Zugriff ist in der kleinen Einkaufsstraße in Castrop-Rauxel schon nichts mehr von dem Einsatz der Spezialkräfte zu sehen. Ein Fenster in der durchsuchten Wohnung ist etwas geöffnet, nirgendwo brennt Licht. Streifenwagen fahren gelegentlich an dem Gebäude vorbei. Nachtschwärmer, die an dem Gebäude vorbeikommen, reagieren ungläubig, als sie von dem großen Einsatz gegen Mitternacht hören.