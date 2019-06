Schweres Gewitter mit Hagel : Unwetterwarnung in Düsseldorf und im Ruhrgebiet

Düsseldorf Die neue Woche beginnt mit einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Am Morgen zogen dunkle Wolken über NRW, es blitzte und regnete heftig. Das Gröbste ist aber wohl überstanden.

Mit einer Spitzentemperatur von 32,9 Grad war der Sonntag der heißeste Tag des bisherigen Jahres gewesen. Dieser Wert wurde sowohl in Geldern-Walbeck in Nordrhein-Westfalen als auch in Lenzen (Elbe) in Brandenburg erreicht.