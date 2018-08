Die Menschen in NRW müssen am Donnerstag mit Unwettern rechnen. „Straßen könnten überflutet werden“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Essen. Auch umkippende Bäume könnten für Gefahr sorgen. Am Nachmittag zieht demnach ein Tiefdruckgebiet aus Frankreich nach NRW. Neben Starkregen mit Wassermengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Hagelschauern könnten schwere Sturmböen auftreten, die auch bis in den Orkanbereich gehen könnten. Welche Regionen besonders betroffen sein werden, konnte der Sprecher noch nicht sagen.