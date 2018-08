Wegen der anhaltenden Trockenheit in den vergangenen rund acht Wochen hat es Schätzungen zufolge über 100 Waldbrände in Nordrhein-Westfalen gegeben. "Das sind ungewöhnlich viele", sagte Michael Blaschke von Wald und Holz NRW am Donnerstag.

2017 hatte es in den Wäldern des Landes im Juni, Juli und August zusammen lediglich 19 Brände gegeben. Das geht aus der Waldbrandstatistik des Bundesministeriums für Landwirtschaft hervor. Besonders der Niederrhein, die Rureifel und Teile des Münsterlands und Ruhrgebiets seien laut Blaschke betroffen.