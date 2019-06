Nach dem Hitze-Wochenende : Wolken, Gewitter und viele Regenschauer ziehen über NRW

Ein Gewitter zieht über einem Rapsfeld auf. (Symbolfoto). Foto: obs/Shutterstock

Düsseldorf Nach dem heißen Wochenende kommt die Abkühlung: Am Montag drohen in ganz Nordrhein-Westfalen Gewitter und starke Regenfälle. Kalt wird es aber nicht. Das Klima bleibt die ganze Woche über schwül-warm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Merle Sievers Von Merle Sievers Redakteurin, Ressort NRW Autorendetails aufklappen Merle Sievers (siev) ist Redakteurin im Ressort NRW von RP Online. Sie koordiniert die Berichterstattung online aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt über alles, was in NRW so los ist - von Blaulicht bis Rotlicht, von Karneval bis Kommunalpolitik. zum Autorenprofil

Nachdem hochsommerliche Temperaturen am Wochenende die Menschen in NRW zum Schwitzen gebracht haben, kommt Anfang der Woche die Abkühlung. Eine Kaltfront mit dem Namen Frank aus dem Nordwesten prägt den Wochenstart. „Im Laufe der Nacht zu Montag werden die ersten Wolken aufziehen. In den Morgenstunden kann es dann das erste Mal regnen“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Nachfrage unserer Redaktion.

Ihr zufolge kommen die ersten Schauer wohl am Niederrhein runter. Später seien dann auch Ostwestfalen und das Rheinland betroffen. Die Meteorologin rechnet mit Niederschlagsmengen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter, im Rheinland etwas weniger. Hier können sich die Menschen auf 15 bis 20 Liter pro Quadratmeter einstellen. Zusätzlich drohen Gewitter. In Düsseldorf fallen die Temperaturen auf 20 Grad am Montag.

Auch am Dienstag kann es in ganz Nordrhein-Westfalen zu Regenschauern kommen. Das Klima bleibt schwül-warm, Temperaturen bewegen sich um die 25 Grad. „In der Nacht zu Mittwoch wird es dann auch im Düsseldorfer Raum nochmal ungemütlich. Da kann es nochmal heftig gewittern“, so die Expertin.

So ein stabiles Hochdruckwetter, wie wir es an diesem Wochenende dank Hoch Pia erleben durften, bleibt also vorerst aus. Die Natur freut sich aber über die Regengüsse. Der Sommer im vergangenen Jahr war in NRW extrem heiß und trocken. Nie gab es in Deutschland mehr Tage, an denen die Temperatur 25 Grad überstieg. Die Dürre war für die Land- und Forstwirtschaft hierzulande fatal. Es gab große Ernteausfälle und viele Waldbrände. Aber ob uns für 2019 auch ein derartiger Hitzesommer droht?

Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam 27 Bilder Sommer 2018 in NRW - zwischen Hitze und Unwettern.

Tatsächlich hatte der DWD im April einen weiteren Dürresommer für möglich gehalten - jedoch mit der Einschränkung, dass die seinerzeit trockene Witterung weiter anhalte. Nun war der Mai allerdings ganz schön ungemütlich. Gerade dadurch, so die Experten, sei eine Bewertung sehr schwierig, ob es im Sommer viel, wenig oder gar nicht regne. Auch der DWD gibt an, dass sich die Experten überhaupt nicht einig sind, ob der Sommer in Europa niederschlagsreich oder trocken werde.

(mit Material von dpa)