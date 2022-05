Unwetterwarnung vor schweren Gewittern : Unwetter zieht über NRW und bringt Regen und Sturm

Foto: dpa/Stella Venohr 8 Bilder Heftige Unwetter in NRW - Gewitter, Starkregen und Hagel

Liveblog Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstag fürweite Teile NRWs eine Warnung vor schwerem Gewitter herausgegeben. Das Unwetter hat bereits die Region erreicht, am Flughafen in Düsseldorf musste kurzfristig der Flugbetrieb aussetzen. Wir berichten fortlaufend.

