Gewitter in Bochum : Blitz trifft zwei junge Frauen

Blitze zucken vom Himmel (Symbolbild). Foto: dpa, ppl vfd nau

Bochum Der Deutsche Wetterdienst hatte schon am Mittag vor Gewitter, Starkregen und Hagel in NRW gewarnt. Zunächst meldeten die Feuerwehren nur vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Am Abend gab es allerdings Blitzopfer.

Nachdem das erste schwere Gewitter am Nachmittag fast ohne Folgen geblieben war, hatte ein zweites starkes Gewitter am frühen Abend tragische Folgen. Wie die Feuerwehr Bochum mitteilte, wurden in Wattenscheid zwei junge Frauen von einem Blitz getroffen, eine musste wiederbelebt werden und auch die zweite erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden nach einer erster Behandlung vor Ort durch zwei Notärzte in Krankenhäuser transportiert.

Weitere Notrufe bezogen sich der Feuerwehr zufolge auf vollgelaufene Keller aufgrund des Hagels und Starkregens. Am Ende musste die Feuerwehr in sieben Fällen Keller leer pumpen.

(felt)