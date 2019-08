Sommergewitter in Bochum : 20-Meter-Baum kracht neben Eisdiele

Bochum In Bochum ist bei einem kurzen und heftigen Gewitter ein Baum neben den Außenbereich einer Eisdiele gefallen. Mehrere Autos wurden beschädigt.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge gab es in Nordrhein-Westfalen am Montagnachmittag an mehreren Orten Gewitter, teils starke Böen und Regen. Am Dienstag dürfte es laut DWD bei Höchsttemperaturen über 30 Grad erneut Gewitter geben.