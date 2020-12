Erhöhung 2021 sei nicht genug : DGB in NRW fordert Mindestlohn von 12 Euro

Düsseldorf Zum 1. Januar 2021 steigt der Mindestlohn auf 9,50 Euro. Nach Ansicht des NRW-Landesverbandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist aber eine „deutlichere, armutsfeste Anhebung“ nötig.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Nordrhein-Westfalen fordert eine Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde. Die NRW-Landesregierung müsse sich im Bundesrat „dafür einsetzen, dass eine zügige Anhebung auf 12 Euro pro Stunde durch den Gesetzgeber noch in dieser Legislaturperiode kommt“, sagte die DGB-Bezirksvorsitzende Anja Weber am Montag in Düsseldorf. Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Anhebung des Mindestlohnes auf dieses Niveau seien „absolut richtig“.