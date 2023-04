Gewerkschaft der Polizei in NRW „Wir hatten nichts – nicht einmal eine Unform“

Es war der 22. Juli 1948, als im Haus Wagner in Düsseldorf-Benrath 202 Vertreter der Polizei den „Bund der Polizeibeamten in Nordrhein-Westfalen“ gründeten, aus dem zwei Jahre später die „Gewerkschaft der Polizei“ hervorging. „Wir hatten nichts – nicht einmal eine Uniform“, erinnerte Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in NRW an die damalige Zeit und den Neuanfang der Polizei nach dem Zweiten Weltkrieg.