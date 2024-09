Gewalttaten in NRW-Kliniken stark gestiegen „Das sind absolute Schockzahlen, die alle wachrütteln müssen“

Düsseldorf · Vier bis fünf Mal am Tag kommt es in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen zu einer Gewalttat. Seit 2017 sind die Zahlen deutlich gestiegen.

27.09.2024 , 09:54 Uhr

Ärzte gehen über einen Flur einer Intensivstation. (Symbilbild) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Zahl der Gewalttaten in Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen ist seit 2017 um mehr als 34 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Antwort des Landesinnenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Ein besonders starker Anstieg um 22 Prozent wurde demnach im Jahr 2022 registriert. Im Jahr 2023 kam ein weiterer Anstieg um fast neun Prozent hinzu, und die Taten summierten sich auf 1705 Fälle. Das sind vier bis fünf pro Tag. „Als man den wartenden Angehörigen das gesagt hatte, eskalierte die Situation“ Angriffe auf Klinikpersonal in Essen „Als man den wartenden Angehörigen das gesagt hatte, eskalierte die Situation“ „Gewalterlebnisse im Krankenhaus sind alltägliche Erfahrung geworden“ Nach Angriffen in Essener Klinik „Gewalterlebnisse im Krankenhaus sind alltägliche Erfahrung geworden“ „Das sind absolute Schockzahlen, die alle wachrütteln müssen. Beschäftigte im Gesundheitswesen müssen besser geschützt werden“, sagte die SPD-Abgeordnete Lisa Kapteinat. Vor kurzem hatte ein Angriff auf Klinikpersonal in Essen für breite Empörung gesorgt. Dabei war eine junge Ärztin von vorbestraften Männern, die der Clan-Kriminalität zugerechnet werden, schwer verletzt worden. Die Zahlen beziehen sich auf sogenannte Rohheitsdelikte. Darin sind Gewalttaten wie Körperverletzungen, aber auch Raub- und Freiheitsdelikte enthalten.

(ldi/dpa)