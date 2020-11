Gewaltforscher über Rassismus : „Das Opfer wird nicht als Person gesehen“

Rassismus ist ein Kernelement des Rechtsextremismus, sagt der Bielfelder Gewaltforscher Andreas Zick. Foto: dpa/Michael Reichel

Düsseldorf Studien zeigen, dass sich in der Corona-Krise rassistisch denkende Gruppen stärker organisieren, sagt der Bielefelder Gewaltforscher Andreas Zick. Das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit von tätlichen Übergriffen.

Sie forschen zum Thema Rassismus. Wie ist der aktuelle Erkenntnisstand?

Andreas Zick Wir führen seit 2002 eine Langzeitstudie in Deutschland durch. Da gucken wir auf die Verbreitung von Zustimmung zu offenem Rassismus in der Gesellschaft. Das heißt, wir versuchen einzuschätzen, inwieweit Rassismus verbreitet ist zusammen mit anderen Vorurteilen, politischen Überzeugungen und Diskriminierungsmustern. So fand zum Beispiel 2018/19 die Aussage „Die Weißen sind zu Recht führend in der Welt“ zehn Prozent klaren Zuspruch, neun Prozent stimmten teils-teils zu. Damit können wir das Meinungsklima messen. Wir versuchen aber auch zu erforschen, wie weit rassistische Taten verbreitet sind. Es gibt eine größere Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, die zum Ergebnis kommt, dass 40 Prozent der dort befragten schwarzen Deutschen einen rassistischen Angriff in den letzten fünf Jahren erlebt hat. Wir brauchen aber bessere Daten. Daher ist die Hoffnung in den Kabinettsausschuss der Bundesregierung zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsxtremismus hoch.

Kann man etwas über Tätergruppen sagen?

Zick Wir arbeiten nicht mit einer Tätertypologie. Alle Daten weisen daraufhin, dass es bei Beleidigungen, also den weichen Formen solcher Äußerungen, quer durch alle Bevölkerungsgruppen geht. Da kommt man nicht weit mit einem Muster. Bei den harten Formen, also psychischer Gewalt, sehen wir, dass politische Orientierung mit ins Spiel kommt. Rassismus ist ein Kernelement des Rechtsextremismus. Wenn jemand rechtsextrem orientiert ist, dann billigt diese Person mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewalt. Das gilt auch für rechtspopulistisch orientierte Personen. Mit Blick auf die Einstellungen finden wir zudem interessanterweise unter den Jüngeren und unter den Älteren eine höhere Zustimmung. Bildung spielt eine Rolle, aber wenn es um versteckte Formen von Rassismus geht, verschwindet auch der Unterschied zwischen Bildungsgruppen.

Das ist ja sehr erwartbar. Unbedachter Rassismus im Alltag müsste demnach noch weiter verbreitet sein?

Zick Ja genau. Bei subtilen, verstecken Formen oder der Diskriminierung im Alltag wie beispielsweise bei der Wohnungssuche, liegt die Prävalenz sogar bei über 30 Prozent. Bei der Flüchtlingswelle zum Beispiel fühlten sich viele Menschen durch den rechtspopulistischen Ruck mit den Angriffen auf Unterkünfte und der aufgeheizten Debatten im Alltag gerechtfertigt, auch zu beleidigen. Da gibt es sozusagen eine Ansteckung.

Sind tätliche, rassistisch motivierte Angriffe meist spontan oder geplant?

Zick Spontan sind solche Taten nicht. Die Täter haben eine Einstellung: Schwarze sind anders, Schwarze sind minderwertig, Schwarze gehören nicht hierhin. Damit gehen die durchs Leben. Unter bestimmten Umständen wird dieser Rassismus handlungsleitend, etwa wenn sich ein Täter beleidigt fühlt. Das wird dann schnell aggressiv. Sie fühlen sich auch oft als Opfer. Wenn andere nicht helfen, kann das extrem eskalieren. Eigentlich kann es nicht sein, dass diese Kategorie Schwarz oder Weiß in unserer Gesellschaft noch so relevant ist. Aber Menschen denken in Schubladen, und die Stereotpyenforschung zeigt, dass mit der Kategorie ,schwarz’ hartnäckig Merkmale verbunden werden. Schlägt die rassistische Überzeugung in einer Situation in Handeln um, wird das Opfer gar nicht mehr als Person interpretiert. Es kommt zu einer Dehumanisierung. Die Täter denken nicht mehr, dass sie einen Menschen angreifen. Sie denken, die sind nicht so wie wir.

Stichwort Zivilcourage: Müssten die Menschen gerade mit den Rassismus-Diskussionen in diesem Jahr nicht sensibilisiert genug sein, um mehr dagegenzuhalten?

Zick Wir haben eine besondere Herausforderung beim Rassismus, ein psychologisches Problem: Wir können begreifen, was Rassismus oder Antisemitismus ist, aber sie müssen, wenn sie nicht so denken oder sich so verhalten wollen, wissen, wie man es nicht ist. Das fehlt. Die Menschen wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Sie wissen nicht, dass ihr Wissen um Rassismus, ihre Sensibilittät auch mit Zivilcourage einhergehen muss. In einer entsprechenden Situation fallen die meisten Menschen in Schockstarre. Auch Leugnen von Rassismus ist eine Alltagserfahrung: Sobald man Menschen damit konfrontiert, denk mal darüber nach, es könnte sein, dass du rassistisch bist, führt das eher zu einer Zurückweisung als zu der Einsicht, was könnte ich tun. Man möchte sich nicht damit auseinandersetzen. Aber wir müssen Menschen fähig machen, sich nicht so zu verhalten. Das ist die Herausforderung.

Verschärft die Coronakrise die Situation?

Zick Ganz deutlich. Wir haben vielleicht in der Breite nicht mehr rassistisch denkende Menschen, aber die Gruppen mit bestimmten Vorurteilsmustern haben sich gut zusammengeschlossen und organisiert. Was wir sehen, ist: Die Pandemie unterteilt die Gesellschaft in Risikogruppen. Und es wird beobachtet, welche Gruppe sich wie verhält. Dazu gibt es einen hohen Grad von Verunsicherung. Davon lassen sich viele anstecken, und es kommt zu Polarisierung und Radikalisierung, es wird verhandelt, wer dazugehört und wer nicht, wer Schuld hat und wer nicht. Da sind sie wieder bei Rassismus.

Wir haben also noch einen langen Weg vor uns.