Raubdelikte und Betrug Senioren werden in NRW immer häufiger Opfer von Straftaten

Beim sogenannten Enkeltrick rufen Betrüger ganz gezielt ältere Menschen an. Diese Anrufer nennt man Keiler, sie treiben sozusagen den Keil in die Tür und nehmen das Opfer für sich ein. Später bereiten sie dann die Ankunft der Person vor, die das Geld oder die Wertsachen abholen soll. Meist verwickeln sie die Opfer so lange in ein Gespräch, bis die Mittäter vor Ort sind. Diese Menschen sitzen oft in Call-Centern im Ausland, häufig in der Türkei. Mit geschickten Reaktionen und Nachfragen wird zum Teil ein enormes Wissen über den Angerufenen vorgetäuscht, etwa um unbemerkt den Namen der Enkel zu erfahren.