Schlägereien und Gewalt So sollen Freibäder in NRW sicherer gemacht werden

In diesem Sommer ist es bereits mehrfach zu Gewalttätigkeiten in Freibädern gekommen. Erst vor wenigen Tagen hatte eine Gruppe junger Männer zwei andere Männer in einem Mönchengladbacher Freibad angegriffen und verletzt. In Gelsenkirchen wurden am Montag zwei Bademeister angegriffen und verletzt. In beiden Fällen konnten die Täter flüchten.