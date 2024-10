Gewalt in Krankenhäusern in NRW „Die oft sehr vollen Notaufnahmen sind Brennpunkte“

Auch zwei Wochen nach den gewalttätigen Übergriffen von Clan-Angehörigen auf Klinikpersonal des Essener Elisabeth-Krankenhaus ebbt das Entsetzen darüber nicht ab. „Wir haben in unserer Gesellschaft eine zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Mitarbeitern im öffentlichen Dienst. Wir beklagen zunehmend Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute, Mitarbeiter in Ämtern und selbst auf Menschen in Krankenhäusern, die anderen helfen wollen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Solche Angriffe führten teils zu grundsätzlichen Unsicherheitsgefühlen innerhalb der Belegschaften.