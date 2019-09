Kostenpflichtiger Inhalt: Gewalt in NRW : 20.690 Straftaten an Schulen in einem Jahr

Die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck: Hier haben sich vergangene Woche zwei Schüler geprügelt. Foto: Markus Plüm

Düsseldorf Im Jahr 2018 sind an NRW-Schulen 263 Lehrer Opfer von Körperverletzungen geworden. In rund 2350 Fällen wurden Schüler verletzt. Seit Start des neuen Schuljahres hat es bereits zwei folgenschwere Taten in Xanten und Duisburg gegeben. Experten fordern mehr Personal.