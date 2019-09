Kostenpflichtiger Inhalt: Gewalt an Schulen : 20.690 Straftaten an Schulen in einem Jahr

Gesamtschule Xanten-Sonsbeck. Foto: Markus Plüm

Düsseldorf Im Jahr 2018 sind an NRW-Schulen 263 Lehrer Opfer von Körperverletzungen geworden. In rund 2350 Fällen wurden Schüler verletzt. Und zum Start ins neue Schuljahr hat es wieder in Xanten und Duisburg folgenschwere Taten gegeben.