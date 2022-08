Das sagt die GEW-Landesvorsitzende NRW : Kampf gegen Lehrermangel muss Priorität haben

Essen/Mülheim an der Ruhr Die NRW-Landesvorsitzende der GEW, Ayla Çelik, fordert von der neuen schwarz-grünen Landesregierung, die Behebung der Personalengpässe in Kitas und Schulen vorrangig anzugehen. Çelik erneuerte zudem die Forderung nach einer Angleichung der Lehrergehälter.

Çelik erneuerte in dem Zusammenhang die Forderung nach einer Angleichung der Lehrergehälter an Grund- und weiterführenden Schulen durch eine Eingangsbesoldung A13 für alle Lehrkräfte. „Man kann nicht nur allein auf den Idealismus der Menschen setzen“, sagte die Gewerkschafterin. „Wir wollen sehen, dass die Regierung es ernst meint, mit der Bezeichnung 'Zukunftskoalition‘' und Weichen für die Zukunft Nordrhein-Westfalens stellt - mit guter Bildung und guter Arbeit.“ Bisher werden in NRW Lehrkräfte an Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen (Sekundarstufe I) schlechter bezahlt als Lehrer der gymnasialen Oberstufe (Sek. II), die mit A13 monatlich rund 500 Euro brutto mehr verdienen.