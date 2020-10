Vandalismus in Gevelsberg : Unbekannte Täter schlagen Fenster bei 20 Autos ein

Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Gevelsberg Für einige Autobesitzer gab es in Gevelsberg am Samstagmorgen ein böses Erwachen: Unbekannte haben in der Nacht bei rund 20 Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und die Außenspiegel abgetreten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bislang gebe es noch keine Hinweise auf die Täter, so ein Sprecher der Polizei Ennepe-Ruhr-Kreis am Samstag. Am Morgen hatten die Autobesitzer die beschädigten Fahrzeuge entdeckt.

Betroffen waren insbesondere die Straßen, "In den Weiden", "Breitenfelder Straße" und "Am Westbahnhof". Die Polizei nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter 02333-9166-4000 entgegen.

(felt/dpa)