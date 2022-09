Berufungsprozess in Hagen : Kollegen im Kugelhagel alleingelassen – zwei Polizistinnen vor Gericht

Berufungsprozess in Hagen

Ein beschädigter Streifenwagen der Polizei steht auf der Mühlenstraße in Gevelsberg, nachdem über 20 Schüsse gefallen waren. Foto: dpa/David Young

Hagen Bei einer Verkehrskontrolle in Gevelsberg fallen plötzlich Schüsse. Zwei Polizistinnen fliehen in Todesangst und überlassen zwei Kollegen ihrem Schicksal. Vor Gericht kämpfen sie jetzt um ihre berufliche Zukunft.

Dürfen Polizisten Angst haben und deshalb von einem Tatort fliehen? Diese Frage beschäftigt am Montag (26. September, 9.30 Uhr) erneut die Justiz. In der Berufungsverhandlung am Hagener Landgericht kämpfen zwei Polizistinnen um nicht weniger als um ihre berufliche Zukunft.