Feuer in Gevelsberg Brand in Mehrfamilienhaus – 65-jähriger Bewohner stirbt

Ein 65 Jahre alter Bewohner ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war das Feuer in der Erdgeschosswohnung, in der der Mann wohnte, in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Rettungskräfte hätten den 65-Jährigen leblos in der Brandwohnung gefunden. Zu der genauen Brandursache gab es zunächst keine weiteren Angaben, die Ermittlungen laufen. Weitere Bewohner wurden nach Angaben des Sprechers nicht verletzt.