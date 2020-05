Gevelsberg bei Hagen : Mann liefert sich zwei Schusswechsel mit Polizei - Beamter verletzt

Gevelsberg Nach zwei Schusswechseln und mehrstündiger Fahndung haben Beamte in Gevelsberg bei Hagen einen bewaffneten Mann festgenommen. Dieser habe bei einer Polizeikontrolle einen Beamten angeschossen und schwer verletzt.

Das sagte ein Sprecher am frühen Mittwochmorgen. In Lebensgefahr schwebe der Polizist nach ersten Erkenntnissen aber nicht. Bei der Festnahme des Mannes gut vier Stunden später in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) seien erneut Schüsse gefallen.

Der mutmaßliche Schütze ist ein 36-jähriger Mann, der am Dienstagabend kurz vor Mitternacht an der Mühlenstraße in eine Polizeikontrolle geriet. Dabei soll es zum ersten Schusswechsel gekommen sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen mit. Ein 28-jähriger Beamter wurde dabei angeschossen und schwer verletzt.