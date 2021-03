Einbruch in NRW : Angebissenes Stück Wurst überführt Einbrecher neun Jahre später

Einbruch in NRW

Gevelsberg Biss mit Spätfolgen: Neun Jahre nach einem Einbruch in Gevelsberg bei Hagen ist der Täter über eine DNA-Spur an einem Stück Wurst überführt worden. Das hatte der Täter damals hinterlassen.

Neun Jahre nach einem Einbruch im nordrhein-westfälischen Gevelsberg ist dem mutmaßlichen Täter ein angebissenes Stück Wurst zum Verhängnis geworden. An diesem sei nach dem Wohnungseinbruch im März 2012 eine DNA-Spur gesichert worden, erklärte die Polizei in Schwelm am Dienstag. Damals war den Behörden das DNA-Muster unbekannt, ein aktueller Datenbankabgleich führte nun aber zu einem Treffer - und zu einem 30-jährigen Mann aus Albanien.