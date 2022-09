NRW-Justizminister zum Fall des getöteten 16-Jährigen : Vorfall bis zur Schussabgabe aufgezeichnet

Dortmund Von dem Polizeieinsatz in Dortmund, bei dem ein Jugendlicher erschossen wurde, liegt ein Tonmitschnitt vom Notruf bis einschließlich der Schussabgabe vor. Das hat NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) am Mittwoch dem Rechtsausschuss des Landtags berichtet.

Ob die Maschinenpistole, aus der die Schüsse abgefeuert wurden, auf Dauer- oder Einzelfeuer gestellt war, dazu liege ihm noch nichts vor, sagte Limbach. Er sei um „größtmögliche Transparenz“ bemüht. Bei einer Reihe von Fragen verwies er dennoch darauf, dass er dem Ausschuss darüber nur in nicht-öffentlicher Sitzung berichten könne, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Vor vier Wochen war ein 16 Jahre alter Flüchtling aus dem Senegal in Dortmund von einem Polizisten erschossen worden. Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen neben dem suspendierten Todesschützen auf vier weitere Beamte ausgeweitet.

Zeugenaussagen zufolge hatte der Senegalese auf dem Boden gekauert und das Messer gegen sich selbst gerichtet, als die Polizei eintraf. Der Notruf war gegen 16.25 Uhr eingegangen. Der Tod des 16-Jährigen war um 18.02 Uhr in einer Dortmunder Klinik festgestellt worden.

Wie viele Minuten der Tonmitschnitt umfasst, ließ Limbach offen. Die Polizei war am 8. August zum Innenhof einer Jugendhilfeeinrichtung im Dortmunder Norden gerufen worden, in dem sich der 16-Jährige ein Messer mit einer 15 bis 20 Zentimeter langen Klinge an den Bauch hielt. Der Einsatz lief daher zunächst als Einschreiten bei einem Suizidversuch.