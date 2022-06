Drei Euro pro Test : Karl-Josef Laumann hält Eigenbeteiligung an Corona-Tests in einigen Fällen für richtig

Karl-Josef Laumann hält Eigenbeteiligung an Corona-Tests in einigen Fällen für richtig

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hält eine Eigenbeteiligung an den bisher kostenlosen Bürgertests in manchen Fällen für richtig (Archivbild). Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hält eine Eigenbeteiligung an den bisher kostenlosen Bürgertests in manchen Fällen für richtig.

Für bestimmte Personengruppen sollten die Tests aber künftig kostenfrei bleiben, sagte Laumann am Mittwoch im Landtag. So sollten die Tests etwa für Besucher von Krankenhäusern, Pflegeheimen oder zum Schutz von vorerkrankten Menschen weiter voll vom Staat finanziert werden. Auch das Freitesten nach der Isolation infolge einer Corona-Infektion solle kostenlos bleiben, so Laumann. Eine Kostenbeteiligung von drei Euro sei aber zumutbar etwa bei Tests vor dem Besuch von großen Veranstaltungen.