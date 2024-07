Ein Verletzter in Geseke Weißes Pulver in Verteilzentrum entpuppt sich als Energydrink-Konzentrat

Ein aus einem Paket rieselnder weißer Stoff hat in einem Postverteilzentrum in Geseke westlich von Paderborn einen Großeinsatz ausgelöst. Beim Eintreffen von Rettungskräften und Feuerwehr am Samstagmorgen lag eine Person verletzt am Boden, sieben Mitarbeiter meldeten sich ebenfalls mit Beschwerden.