Unfall in Geseke : Transporter rutscht nach heftiger Kollision auf der Seite 70 Meter weiter

Geseke Ein Transporter ist im Kreis Soest heftig mit einem Auto kollidiert. Der Transporter rutschte danach noch einige Meter auf der Seite weiter. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Nach einer heftigen Kollision mit einem Auto ist ein Transporter im Kreis Soest auf die Seite gekippt und etwa 70 Meter über den Asphalt gerutscht. Der 55 Jahre alte Autofahrer sei bei dem Zusammenstoß schwer verletzt worden, der 56-jährige Transporterfahrer unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Sonntag mit.Demnach waren die beiden Fahrzeuge am Samstag in einem Kreuzungsbereich in Geseke ineinandergekracht. Ein Teil der Ampelanlage sei durch den Transporter abgeräumt worden, hieß es. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch die Unfallursache blieb zunächst unklar.