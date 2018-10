Geseke: Nägel unter Spielgerät auf Schulhof - Mädchen verletzt sich am Fuß

Mädchen in Geseke verletzt : Unbekannte verstecken Nägel unter Spielgerät auf Schulhof

Geseke Auf einem Schulhof in Geseke ist eine Grundschülerin in einen Nagel getreten, den Unbekannte vermutlich mit Absicht in einem Spielbereich platziert hatten.

Das neun Jahre alte Mädchen verletzte sich am Freitagmorgen am Fuß, als der Nagel seinen Schuh durchbohrte, wie die Polizei mitteilte.

Demnach hatten Unbekannte offenbar ein Stück Bandeisen, das mit mehreren Nägeln gespickt war, unter einem Spielgerät so versteckt, dass nur die Spitzen aus dem mit Mulch bedeckten Boden hervor ragten. Als das Kind dort balanciert hatte, trat es mit dem Fuß in den Nagel.



Das Material stamme von Bauarbeiten an der Schule, hieß es. Zeugen werden gesucht.

(felt/dpa)