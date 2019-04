Sabotage im Kreis Soest : 900 Ferkel ersticken in Stall

Geseke In einem Schweinestall in Geseke im Kreis Soest sind Freitagnacht 900 Ferkel erstickt. Nach Polizeiangaben haben Unbekannte die Lüftungsanlage abgeschaltet.

Die Ermittler suchen nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Amtsstraße in Stömede bemerkt haben. Hinweise an Telefon 0 29 41 - 9 10 00.