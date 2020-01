Unfall im Kreis Soest : 34-Jährige bei Kindergeburtstag von Traktor überrollt

Geseke Schock bei einem Kindergeburtstag im ländlichen Geseke: Die Feiernden stehen um einen Traktor, als sich dieser plötzlich in Bewegung setzt und eine 34-Jährige überrollt. Die Kinder müssen den schrecklichen Unfall mit ansehen.

Die Gäste hätten an einem Weg außerhalb des Ortes um den Traktor herumgestanden, als sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung gesetzt und die Frau überrollt habe. Die 34-Jährige starb am Unfallort. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Gäste, vor allem um die Kinder. Ob die Frau die Mutter eines der Kinder war, blieb am Abend unklar. „Wir prüfen das derzeit noch“, sagte ein Polizeisprecher.