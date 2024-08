Mordkommission ermittelt 13-Jähriger verletzt älteren Jungen lebensgefährlich

Bei einem Streit zwischen zwei Jugendlichen in Geseke in der Nähe von Paderborn ist am Abend ein 14-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stellten Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Soest einen 13-Jährigen aus Lippstadt als Tatverdächtigen. Nach dem Jugendlichen war auch mit einem Polizeihubschrauber gesucht worden.