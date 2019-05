Unfall in Gescher : Drei Menschen bei Explosion von Tank verletzt

Unfall in Gescher

Gescher Beim Versuch, einen Treibstofftank mit der Flex zu öffnen, sind im münsterländischen Gescher durch eine Explosion drei Menschen verletzt worden.

In dem 200-Liter-Tank bildete sich auf einem Tankstellengelände Gas, das explodierte, wie die Polizei in Borken am Dienstag mitteilte. Eine 22-jährige Mitarbeiterin erlitt schwere Verletzungen, ein 21-jähriger und eine 20-Jährige Beschäftigte wurden leicht verletzt.