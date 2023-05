Melanie Käpple kreiert „Milchjuwelen“ Schmuckdesign mit Muttermilch, Nabelschnur und Haaren

An einer silbernen Kette hängt ein weißes Herz, in dessen Mitte steht ein Jungenname, darum kringelt sich eine Haarsträhne. Die Haare sind gut zu erkennen. Was nicht zu bestimmen ist, ist das Material, aus dem das Herz gegossen wurde: Es ist Muttermilch. Der Kettenanhänger liegt in einer kleinen Schachtel. „Die habe ich alle am Wochenende fertig gemacht“, sagt Melanie Käpple und deutet auf die Boxen daneben, in denen Schmuckstücke mit Muttermilch, Nabelschnurstückchen, Haaren, Namen und allerlei Verzierungen stecken.