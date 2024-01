An Gesamtschule in Neuss Schüler spielten sich als „Scharia-Polizei“ auf

Exklusiv | Neuss · Strikte Geschlechtertrennung, Verschleierungen von Frauen und Befürwortung von Folter: Oberstufenschüler wollten strenge islamistische Regeln an ihrer Gesamtschule einführen. Was sie genau machten, wie die Schule damit umgeht und was in einem geheimen Bericht des Staatsschutzes darüber steht.

11.01.2024 , 15:26 Uhr

Wird islamistisches Gedankengut zur Bedrohung an Schulen in Nordrhein-Westfalen? Die Illustration, auf der keine realen Personen oder Gebäude abgebildet sind, wurde mit KI generiert. Foto: RP/Ninh, Phil