Gerichtsprozess in Hagen : Schweigende Rocker, optimistische Verteidiger

Gerichtsprozess in Hagen

Hagen Fünf „Bandidos“-Rocker sollen Mitglieder einer kriminellen Vereinigung und in Schusswaffen-Attentate in Köln involviert gewesen sein. Vor Gericht wollen sie schweigen. Stattdessen reden ihre Anwälte.

Waffenkäufe, blutige Vergeltungsaktionen und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung: Schwere Vorwürfe erhebt die Staatsanwaltschaft in Hagen gegen fünf Rocker des „Bandidos MC“. Am Donnerstag hat vor dem Landgericht der Prozess gegen die zwischen 23 und 58 Jahre alten Deutschen aus Herne, Hagen und Schermbeck begonnen. Auf die Frage, ob sie sich zu der Anklageschrift äußern möchten, schüttelten die Männer nur entrüstet den Kopf.