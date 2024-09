Gericht in Münster Familie eines Asylbewerbers hat keinen Anspruch auf Flüchtlingsschutz

Im Fall der Kläger war der Ehemann 2013 aus Syrien geflohen. In Bulgarien wurde er als Flüchtling nach den Genfer Flüchtlingskonventionen anerkannt. Anschließend reiste er mit seinem Reiseausweis für Flüchtlinge weiter nach Deutschland und stellte hier erneut einen Asylantrag. Den lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ab und ordnete die Abschiebung des Mannes nach Bulgarien an. Das untersagte das Verwaltungsgericht in Köln und verpflichtete das Bundesamt wegen menschenrechtswidriger Behandlung in Bulgarien ein Abschiebeverbot festzustellen. Daraufhin bekam der Syrer in Deutschland einen sogenannten subsidiären Schutzstatus und damit eine befristete Aufenthaltserlaubnis.