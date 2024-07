Gericht in Hamm bestätigt Geldstrafe Hitlergruß auch mit linkem Arm strafbar

Auf die dabei verfolgten Absichten komme es nicht an, erklärte das Gericht in seiner Mitteilung. Demnach sollen Kennzeichen wie der Hitlergruß aus dem Bild des politischen Lebens in Deutschland grundsätzlich verbannt werden, damit eine Gewöhnung an diese nicht eintrete. Sie seien kein hinzunehmendes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Der Beschluss erging bereits in der vergangenen Woche.