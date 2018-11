Urteil erwartet: Gericht erwägt Diesel-Fahrverbot auch für Autobahn im Ruhrgebiet

Gelsenkirchen Auch im Ruhrgebiet könnte es ein Diesel-Fahrverbot geben: Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erwägt eine Sperrzone für Großteile des Essener Stadtgebiets. Davon ist auch die A40 betroffen.

Die Luftbelastung durch den Autobahnverkehr lasse sich vermutlich nur durch Einbeziehung dieser Strecke in die Umweltzone reduzieren, sagte die Vorsitzende der 8. Kammer des Gerichts, Margit Balkenhol, am Donnerstag in der mündlichen Verhandlung. Für Gelsenkirchen erwägt die Kammer ein Diesel-Fahrverbot für eine Hauptverkehrsstraße.

An der Messstation Essen-Frohnhausen, die direkt an der vielbefahrenen A40 liegt, war 2017 ein Jahresmittel von 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid je Kubikmeter Luft gemessen worden. In Essen wurde der Grenzwert noch an vier weiteren Stationen überschritten. An der Station Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen kam zuletzt ein Jahresmittel von 46 Mikrogramm pro Kubikmeter zusammen.