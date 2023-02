Trotz Einwände Terror-Verdächtiger von Castrop-Rauxel bleibt auf freiem Fuß

Die beiden 32 und 25 Jahre alten Brüder waren in der Nacht zum 8. Januar bei einem spektakulären Anti-Terror-Einsatz in Castrop-Rauxel im nördlichen Ruhrgebiet festgenommen worden. Nach Hinweisen eines ausländischen Geheimdienstes gingen die Ermittler davon aus, dass in der Wohnung des 32-Jährigen die hochgefährlichen Giftstoffe Cyanid und Rizin für einen Anschlag lagern könnten. Gefunden wurden beide Stoffe nicht, dafür aber nach früheren Angaben von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) andere „Kleinstmengen chemischer und biologischer Substanzen“. Ursprünglich sollen die beiden Männer einen Anschlag am Silvesterabend im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geplant haben.