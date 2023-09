Schüler festgenommen Geplanter Amoklauf in Essen – Ermittlungen wegen Missbrauchsfotos

Der Schüler war im Mai 2022 festgenommen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er am Tag darauf einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag am Essener Don-Bosco-Gymnasium begehen wollte. Im Februar verurteilte ihn das Düsseldorfer Oberlandesgericht wegen Vorbereitung eines Terroranschlags und Verstößen gegen das Waffengesetz zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung. Er musste sich in eine Jugendpsychiatrie begeben und war angewiesen, danach in eine Jugendhilfeeinrichtung zu ziehen und an einem Programm zur Deradikalisierung teilzunehmen.