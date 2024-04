Geplante Terroranschläge in NRW „Es muss mehr gegen die Radikalisierung von Jugendlichen getan werden“

Im Fall der in NRW festgenommenen Jugendlichen soll ein Vater bereits Spenden für den IS gesammelt haben, also möglicherweise auch extremistisches Gedankengut an seine Kinder weitergegeben haben. Dass Eltern bei der Radikalisierung involviert seien, beobachte sie eher selten, sagt Wittmann. Pubertierende Jugendliche würden in solchen Fällen eher gegen die Eltern rebellieren und diese als Ungläubige beschimpfen. Eine wesentlich größere Rolle im Radikalisierungsprozess spielten soziale Medien wie etwa TikTok, sagt Wittmann.