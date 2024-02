Grüne Städte Saatgut aus der Bücherei – ein Trend auch in NRW

Auch im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen warten immer mehr Bibliotheken mit diesem neuen Angebot auf. In Krefeld öffnet nach Angaben der Stadt am 2. März in der Mediothek eine Saatgutbibliothek, bei der es sich um eine Tauschbörse mit einer Auswahl an Samen für Kräuter, Gemüse und Co. handele. Zum Auftakt gebe es kostenfreie Tütchen mit unterschiedlichen Pflanzensamen. Das Projekt solle die Freude am Gärtnern sowie Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit fördern. „Langfristig soll ein Kreislauf entstehen, indem ein Teil des gewonnenen Saatguts wieder zurückgebracht wird“, wird Mediotheks-Mitarbeiterin Saskia Schumann in einer Mitteilung der Stadt zitiert.