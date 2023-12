Wo man die „Geminiden“ heute sieht „Alle ein bis zwei Minuten eine Sternschnuppe“

Eine Besonderheit der „Geminiden“ ist laut Hüttemeister, dass sie schon recht früh am Abend zu sehen sein können. Wichtig sei, dass das namensgebende Sternbild Zwillinge aufgegangen ist. Im Dezember ist das schon ab 21 Uhr der Fall. Wer den reicheren Strom der „Geminiden“ sehen will, muss am Abend in Richtung Osten schauen. Der Vereinigung der Sternfreunde zufolge werden auch ganz helle Objekte zu sehen sein, so denn das Wetter mitspielt. Die Meteore scheinen dem Sternbild der Zwillinge zu entspringen. Das Sternbild steht im Laufe der Nacht im Süden und am Morgen im Nordwesten.