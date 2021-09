Tragischer Todesfall in Gelsenkirchen : Zweijähriger Junge in Kita offenbar erstickt

Update Gelsenkirchen In Gelsenkirchen ist es in einer städtischen Mini-Kita zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen. Ein zweijähriger Junge wurde nach dem Mittagsschlaf leblos aufgefunden. Die Todesursache scheint nun gefunden.

Der zweijährige Junge, der am Montag in einer Gelsenkirchener Kita umgekommen ist, ist wohl erstickt, nachdem er sich in einem Etagenbett eingeklemmt hatte. Genaueres müsse noch das Obduktionsergebnis zeigen, sagte ein Gelsenkirchener Stadtsprecher am Dienstag. Aber die Haltung, in der der Junge gefunden wurde, bekräftige diese Vermutung.